“زعزعة ثقة المستهلكين”.. ” #تويوتا” تعترف بتزوير نتائج اختبارات السلامة لسيارات مصدرة لدول الخليج

قالت شركة "تويوتا" عملاق صناعة السيارات اليابانية، إن علامة "دايهاتسو" التابعة لها زورت نتائج اختبارات السلامة لنحو 88 ألف سيارة تم تصدير معظمها إلى دول مجلس التعاون الخليجي والمكسيك وتايلاند.

وأوضحت الشركة أنها قامت بتجهيز جزء من الباب في اختبارات السلامة من الاصطدام الجانبي التي أجريت لنحو 88 ألف سيارة، إذ تم تعديل باب السيارات المتضررة بـ"الشق" لتقليل المخاطر في الاختبار.

وأشارت إلى أن الباب الداخلي يمكن أن ينكسر بحافة حادة ويسبب إصابة الراكب عندما تنتشر الوسادة الهوائية الجانبية في حادث.

وقالت الشركة إن تعديل الاختبار لم يكن جزءًا من مركبة الإنتاج.

وقدم رئيس مجلس إدارة "تويوتا" أكيو تويودا، اعتذاره، ووصف ما حدث بالانتهاك غير المقبول لثقة المستهلك.

وقال رئيس الشركة، إنه يتم التحقق في كيفية تغيير اللوحة الجانبية لسيارات "يارس" ونماذج أخرى لاختبار السلامة.

وأكدت "تويوتا"، أنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع حادث أو إصابة تتعلق باختبار الاصطدام الجانبي.

وأوقف العلامة "دايهاتسو" شحن السيارات المتضررة بعد اكتشاف اختبارات الأمان المزورة، وأبلغت عن المشكلة للهيئات التنظيمية.

وتشمل الطرز المتضررة تويوتا ياريس أتيفس المصنوعة في تايلاند منذ أغسطس الماضي، و"بيرودوا أكسيا" المصنعة في ماليزيا بدءًا من فبراير.

وقالت الشركة إن من بين المركبات التي يزيد عددها عن 88 ألفًا، يوجد 76 ألفًا من طرازات يارس متجهة إلى تايلاند والمكسيك ودول مجلس التعاون الخليجي.