بعد العدوان على #غزة.. #خارجية_فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف المجازر الإسرائيلية

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالجريمة البشعة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة 20 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، بعد استهداف شقق سكنية ومنازل في القطاع.

وعدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، هذه الجريمة بأنها امتداد لحرب الاحتلال الإسرائيلي المفتوح ضد الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومحاولة إسرائيلية لتكريس منطق القوة العسكرية، بديلاً عن الحلول السياسية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما توالت ردود الأفعال الفلسطينية المنددة بعدوان الاحتلال على قطاع غزة، والذي طال مناطق سكنية ومواقع مختلفة، مما تسبب بإلحاق الضرر في عدة منازل ومنشآت.

في ذات السياق، أعلنت الجامعات والمؤسسات والمدارس عن تعليق الدوام اليوم، مع بدء هجوم قوات الاحتلال على قطاع غزة، وذلك حفاظاً على الأرواح، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.