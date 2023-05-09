رئيس #البرلمان_العربي يشيد بالمبادرات السعودية والإماراتية لمساعدة الشعب السوداني

ثَمّن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، المبادرة الإنسانية النبيلة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوجيه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لصالح الشعب السوداني، لمساعدته في أزمته الراهنة.

كما أشاد «العسومي» في بيان، اليوم، بالمساعدات الإنسانية التي أرسلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتضمنت إمدادات طبية ومساعدات إنسانية وإغاثية للشعب السوداني.

ودعا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى ضرورة الإسراع في تقديم المساعدات إلى الشعب السوداني، للتخفيف من حدة المعاناة والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة تقديم المساعدات الطبية العاجلة إلى الشعب السوداني، خاصة بعد خروج أكثر من نصف المستشفيات في العاصمة الخرطوم عن العمل.