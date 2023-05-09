تهيئة 19 ألف حافلة وإصدار 4 آلاف تصريح مسكن استعداداً لموسم #الحج

رأس الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية، في مقر الإمارة بمكة المكرمة، اليوم، اجتماع اللجنة، الذي تخلله استعراض خطط الجهات واستعداداتها لموسم حج عام 1444هـ، ومناقشة جاهزية المرافق والخدمات والمخيمات بالمشاعر المقدسة.

وأطلع الأمير بدر على الاستعدادات المبكرة للجهات لموسم حج هذا العام، وجاهزية مرافق تقديم الخدمات للحجاج، منذ لحظة وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم لبلادهم سالمين غانمين بإذن الله.

وتبين أنه حتى تاريخه، تم إصدار مايزيد على 4 آلاف تصريح لمساكن الحجاج، وتهيئة أكثر من 19 ألف حافلة لنقل ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام، بجانب الاطلاع على أوضاع جميع المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة، ونسب الإنجاز فيها للتأكد من جاهزيتها.

وتطرق الاجتماع إلى التجارب الميدانية المنفذة خلال الفترة الماضية، والأخرى التي سيتم تنفيذها بهدف التأكد من تمام الجاهزية وحسن الأداء، ليتسنى تقديم أفضل الخدمات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة بحول الله.