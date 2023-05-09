عقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركا مع وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة الأخير.

وقال نتنياهو: "أعطيت التعليمات لوزير الدفاع والجيش للاستعداد لكل سيناريوهات التصعيد على مختلف الجبهات"، مضيفا: "سنتعامل بقوة وذراعنا الطويلة تصل إلى كل إرهابي في أي مكان وزمان نختاره".

ومن جهته قال غالانت، إن حركة الجهاد في غزة كانت تخطط لهجوم واسع على إسرائيل.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن العملية العسكرية في غزة أثبتت قوة المنظومة الأمنية، متابعا: "حركة الجهاد أخطأت حينما اعتقدت أنها يمكن أن تهدد إسرائيل".