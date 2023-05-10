“#ماسك”: لا أثق في تطبيق “#واتساب”.. لهذا السبب

نصح الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك متابعيه البالغين 139 مليونا، وغيرهم بعدم الوثوق بتطبيق WhatsApp المملوك لشركة "ميتا" المالكة أيضا موقع "فيسبوك" الشهير.

وكتب "ماسك"، الذي اشترى "تويتر" في أكتوبر الماضي بمبلغ 44 مليار دولار، تغريدة، أكمل بها ما نشره Foad Dabiri مدير القسم الهندسي بـ"تويتر"، من أن "واتس أب" كان يستخدم الميكروفون عندما كان نائما إلى أن استيقظ في السادسة صباحا.. فما الذي يجري"؟.

ورد "واتس أب" بتغريدة، سبق أن طمأن مستخدميه بمثلها مرارا، من أن مستخدم التطبيق "يتمتع بالتحكم الكامل في إعدادات الميكروفون الخاصة به، وفقط بمجرد منح الإذن، يصل "واتس أب" إلى الميكروفون عندما يقوم المستخدم بإجراء مكالمة أو تسجيل ملاحظة صوتية أو فيديو، وحتى ذلك الحين تكون الاتصالات محمية بالتشفير من طرف لطرف كي لا يسمعها واتس أب".