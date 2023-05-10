“طيران ناس” تعلن عن وظائف للسعوديين والسعوديات.. اعرف شروط التقديم

أعلنت شركة طيران ناس، فتح باب التقدم للسعوديين والسعوديات على وظائف الضيافة الجوية في كل من الرياض وجدة.

وقالت الشركة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن التقديم سيكون حضوريا.

وأضافت أن الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لطاقم الضيافة الجوية هو:

العمر بين 21 و31 سنة.

شهادة الثانوية العامة أو دبلوم.

تحدث وقراءة وكتابة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

جواز سفر سارى المفعول.

لائق /لائقة طبيا.

الطول.

160 سم كحد أدنى للإناث.

168 سم الحد الأدنى للذكور.

160 سم كحد أدنى للإناث. 168 سم الحد الأدنى للذكور. القدرة على السباحة 5O مترا متواصلة.

ويكون تقديم السيرة الذاتية يوم الثلاثاء 16 مايو الجاري، ويوم الأربعاء 17 مايو تقييم المرشحين المختارين.