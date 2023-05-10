مليون دولار خسائر #إسرائيل لاعتراض صاروخ واحد قادم من #غزة.. كم قذيفة أطلقت تجاه الأراضي المحتلة؟

48 ساعة دامية شهدتها غزة الفلسطينية، جراء عدوان إسرائيلي غاشم بدأ صباح الثلاثاء باستهداف قيادات بحركة الجهاد الإسلامي، تبعه قصف استهدف مدنيين في المدينة المحاصرة.

وردت الحركات الفلسطينية برشقات صاروخية طالت الأراضي المحتلة ومحيط غزة.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة الهجوم الإسرئيلي حيث أكدت استشهاد 21 شخصا وإصابة 64 وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في السياق، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق 289 صاروخا من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة.

وقال الجيش، في بيان نشره، عبر حسابه على «تويتر»، اليوم الأربعاء: «تم إطلاق 289 صاروخًا وقذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل».

وأضاف: «اجتاز 212 صاروخا الأراضي وسقط 56 داخل قطاع غزة وتم اعتراض 60 صاروخا».

وتابع: «إسرائيل هاجمت 53 موقعًا ومجمعًا إرهابيًا شمل 108 أهداف».

واعترضت منظومة مقلاع داود، صاروخاً أطلق من قطاع غزة نحو تل أبيب.

ووفقا لصحيفة «يدعوت آحرنوت» العبرية، فإنه لأول مرة في تاريخ الصراع يتم تفعيل منظومة مقلاع داود.

وأكدت أن تكلفة اعتراض صاروخ مليون دولار، وأن منظومة مقلاع داوود خاصة باعتراض الصواريخ بعيدة المدى (الباليستية) والطائرات المسيرة.