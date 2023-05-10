218 ألف ريال غرامة ضد منشأتين للتواطؤ في مشروع لدى جهة حكومية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، مساء اليوم، فرض غرامة قدرها 218 ألف ريال بحق منشأتين في نشاط البيع والتجزئة وتمديد الأسلاك الكهربائية، ارتكبتا مخالفة التواطؤ في مشروع لدى جهة حكومية.

وأكدت في بيان رسمي، أن ذلك بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4ه.

وتضمن القرار إيقاع غرامة مالية قدرها (180.000) ألف ريال على مؤسسة الغبيبه للتجارة مع نشر القرار على نفقتها, وغرامة مالية قدرها (38.000) ألف ريال على مؤسسة محيط نجد للتجارة مع نشر القرار على نفقتها.