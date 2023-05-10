218 ألف ريال غرامة ضد منشأتين للتواطؤ في مشروع لدى جهة حكومية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، مساء اليوم، فرض غرامة قدرها 218 ألف ريال بحق منشأتين في نشاط البيع والتجزئة وتمديد الأسلاك الكهربائية، ارتكبتا مخالفة التواطؤ في مشروع لدى جهة حكومية.
وأكدت في بيان رسمي، أن ذلك بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4ه.
وتضمن القرار إيقاع غرامة مالية قدرها (180.000) ألف ريال على مؤسسة الغبيبه للتجارة مع نشر القرار على نفقتها, وغرامة مالية قدرها (38.000) ألف ريال على مؤسسة محيط نجد للتجارة مع نشر القرار على نفقتها.