اليوم.. افتتاح منطقة ” Via Riyad” الوجهة الترفيهية الأحدث في #الرياض (#صور) #عاجل

تفتتح اليوم في الرياض منطقة "Via Riyadh" ضمن تقويم الرياض الوجهة الترفيهية الأحدث، وإحدى أبهى المناطق الترفيهية التي تحتضنها العاصمة، بما تحويه من أرقى العلامات التجارية العالمية والمحلية، وأشهر فنادق الخمس نجوم، وصالات السينما الفاخرة، والعديد من المطاعم والمقاهي المميزة.

وتظهر "Via Riyadh" بالتصاميم الراقية في مختلف جوانبها، فيما تبرز العمارة الرائعة التي شُيدت على الطراز السلماني الفاخر وبتوافق لافت مع الهوية المحلية لمدينة الرياض، حيث مساحات الراحة والاستجمام والمعالم الجمالية الظاهرة بأشكال فنية ورؤية ممتعة.

وينتظر زوار المنطقة تجربة رائعة في صالات السينما الراقية، حيث توجد صالة متاحة للحجز الشخصي وباقي الصالات للحجز بالكامل، وهي: صالة طويق بجلسات أرضية وتصميم تراثي مستلهم من البناء النجدي الأصلي، وصالة إنترستيلر، وصالة أوايسس، وصالة سيكرت جاردن، وصالة أورينت اكسبرس، وصالة إفانت غارد، وصالة وول ستريت.

وتضم "Via Riyadh" العديد من المطاعم والمقاهي العالمية المميزة، ومنها مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان، كما توجد مطاعم ذات أفضلية في أطباقها وجلساتها ومضامينها الاستثنائية، فيما ستمنح تجربة تسوق مثالية ومتكاملة من العلامات الفاخرة في عالم الأزياء والمجوهرات، إلى جانب وجود المتسوقين الشخصيين وخبراء الأناقة، كما تحتوي على متاجر فنية.