“#ترامب”: قادر على وقف الحرب في #أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.. والسر في هذا الإجراء

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه قادر على وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.

وأضاف "ترامب" عبر قناة "سي إن إن" الأمريكية، أمام جمهور مباشر في ولاية "نيوهامشر"، أن السر يكمن في قوة شخصية الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة لعقد لقاءات بالرئيسين الروسي والأوكراني وأقنعهما بوقف الحرب فورا.

وقال: "سألتقي بوتين. سألتقي زيلينسكي. كلاهما لديه نقاط ضعف وكلاهما يتمتّع بنقاط قوّة. وفي غضون 24 ساعة، ستتمّ تسوية تلك الحرب. وستنتهي".

ورفض ترامب الإفصاح عمّا إذا كان يعتقد أنّ بوتين مجرم حرب بسبب فظائع مزعومة ارتُكِبت في أوكرانيا.

وصرّح: "إذا ما قيل إنّه مجرم حرب، فسيكون صعبا جدا التوصّل إلى اتّفاق لوقف هذا الشيء".