محلل #طقس يكشف موعد تعرض بعض مناطق #المملكة لحالة ممطرة جديدة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن موعد تعرض بعض مناطق المملكة لحالة ممطرة جديدة وهي الحالة الممطرة السابعة عشر لموسم أمطار 1444 هـ.

وأكد في نغريدة على حسابه بمنصة "تويتر"، أن موسم الأمطار لم ينته بعد، متوقعا الحالة الممطرة السابعة عشر من منتصف الأسبوع القادم، لافتا إلى أنه يمكن تصنيف هذه الحالة من ناحية القوة من خفيفة إلى متوسطة.

وتابع أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة في بعض الأماكن والتغيير وارد لأنها توقعات تسبق برياح نشطة مغبرة.