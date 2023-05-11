لقطات مرعبة لسقوط جسم غريب في #المدينة_المنورة.. وخبير طقس يكشف: نيزك أم شهاب؟ (فيديو) #عاجل

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق ما وصفوه بأنه «لحظة سقوط نيزك» على أجزاء من منطقة المدينة النبوية، مساء أمس الأربعاء 21 شوال 1444هـ الموافق ١٠ مايو الجاري.

وعلق عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، على مقطع الفيديو المتداول، قائلاً إن المقطع أظهر سقوط النيزك بشكل مفاجىء، مبيناً أن الشهاب يُعد شعاعًا ضوئيًا مرئيًا، يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض، أو كرة من النار، وهي أكبر من النيزك أو الشهاب المتفجر، التي يمكن أن تعني القذيفة أو الوهج.

وأضاف تعليقاً على ما حدث: «نحن لا نعرف طبيعة الجسم المؤثر بشكل دقيق، لكن عمومًا ما تم ذكره يدخل تحت مسمى الشهاب، إلا إذا ثبت عكس ذلك، وهي من الظواهر الطبيعية تحدث باستمرار بشكل متفاوت من ناحية الحجم والشكل والوقت والله أعلم».