عرض التصاميم المقترحة لـ «#ذا_لاين».. معرض لـ «#نيوم» في #البندقية

يضم معرض "العمران منعدم الجاذبية - مقومات المعيشة الجديدة"، الذي يُقام في المبنى التاريخي العريق بمدينة البندقية "أبازيا دي سان جريجوريو"، مجموعة تصاميم مقترحة لمدينة "ذا لاين" في نيوم قدمها معماريون عالميون.

قدم هذه التصميمات مورفوسيس، والسير بيتركوك، وجان نوفيل، ويو إن استوديو، وفوكساس، وأويلير وو، ودي إم أيه أيه، وأدجيه وغيرهم، وأسهموا من خلالها في إحداث ثورة في التصميم الحضري.

وتطرح أسس "العمران منعدم الجاذبية" مفهومًا متطورًا ومختلفًا عن مفهومنا المعتاد والسائد في القرن السابق، إذ توفر نموذجًا مستدامًا يستجيب لأكثر التحديات البيئية والحضرية إلحاحًا في العالم، مثل: الزحف العمراني، وتغير المناخ، مع تلبية الحاجة إلى استيعاب سكان المناطق الحضرية الذين يتزايد عددهم بسرعة.

وتستوعب مدينة "ذا لاين" المبنية على أسس المفهوم الجديد 9 ملايين نسمة في رقعة أرضية لا تتجاوز %2 من مساحات أراضي مدينة مماثلة من حيث عدد السكان، مما يسهم في الحفاظ على 95% من مساحة نيوم الطبيعية، ويعزز سبل ازدهار التنوع البيئي فيها، كما أن "ذا لاين" ستكون مبنية على الطاقة المتجددة وعلى طرق مستدامة في توفير المياه وإنتاج الغذاء.

أما بالنسبة لأثرها الإيجابي على المعيشة، فقد تخلت "ذا لاين" عن الشوارع وكامل البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات المعتادة، وتم إعادة تنظيم المدينة بطريقة ثلاثية الأبعاد تجمع بين عناصرها بطريقة تهدف لتقريب المسافات والسكان، لتكوّن بذلك مجتمعات مترابطة يصل فيها المشاة إلى كامل احتياجاتهم اليومية خلال 5 دقائق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر: إن الجهود المبذولة في نيوم على مدى السنوات الماضية لا تقتصر على مشروع مدينة المستقبل (ذا لاين) فحسب، بل ستكون بمثابة تعزيز الجهود الداعمة لتصميم المدن المستقبلية عالميًا.

من جهته، قال رئيس التخطيط الحضري في نيوم، أنطوني فيفيس: "تفيد الدراسات بأن %68 من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050، وبذلك يواجه النموذج الحضري السائد ضرورة إعادة النظر لجعل الإنسان محورًا رئيسًا لتصميمه.

من جانب آخر، قال المدير التنفيذي للتخطيط الحضري في نيوم، المهندس طارق القدومي: "لقد نجحت مدينة (ذا لاين) في إعادة صياغة مفهوم المدينة لتكون بمثابة منصة تعزز التبادل البشري والثقافي، وهو ما تحقق بفضل التعاون المستمر بين فريق نيوم وأبرز المصممين والباحثين عالميًا".