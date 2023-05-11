النيابة_العامة: تشدد العقوبات في حدها الأعلى لكل من هيأ مكانا أو أداره لتعاطي #المخدرات

أكدت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، أن العقوبات تشدد في حدها الأعلى لكل من هيأ مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

وقالت في تغريدة عبر "تويتر"، إن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة.

وتسبب المخدرات أضرارا كبيرة لكثير من العائلات، وتواصل وزارة الداخلية حملة بالمرصاد لمواجهة تجارها ومروجيها.

وتعرض مديرية مكافحة المخدرات كميات هائلة يوميا من المضبوطات ضمن حملة الحرب على المخدرات، وصفها كثيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المخيفة للغاية، والكفيلة بالفتك بمئات الآلاف".