ماذا حدث لشبكات #الإنترنت في #مصر؟ #عاجل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مساء اليوم الخميس، بنبأ حدوث شلل تام في "شبكة الإنترنت".

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المصرية، في الوقت الذي انتشرت فيه الشكاوى على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، من بطء شديد.

بطء الإنترنت في مصر

وقال حساب حمل "محمود عبدالرازق": "هو الإنترنت ماله في مصر؟.. في تقطيع كبير بيحصل عند كل الناس.. فيه ناس حاسة بيه وناس لسة بس لو ركزتوا هتلاقوا النت بيقطع أجزاء من الثانية ويرجع تاني.. لو حد جرب يعمل ping علي الـ cmd هيشوف Request time out كتير".

فيما غرّد حساب حمل اسم "رامي": "هو في مشكلة في الإنترنت ولا عندي بس.. الراوتر وباقة موبايل الإثنين مديني سرعة متفتحش جوجل حتى".