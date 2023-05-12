30 يوما قبل “الكارثة العالمية المتوقعة”.. هل تسدد #أمريكا ديونها؟

وسط مخاوف عالمية، ترتفع التوقعات بتخلف أمريكا عن سداد ديونها بحلول 15 يونيو المقبل، إذا لم يتوصل المشرعون لاتفاق على رفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.

وحذر مكتب الميزانية في الكونجرس من وجود "خطر كبير" يتمثل في أن حكومة الولايات المتحدة قد لن تكون قادرة على "سداد جميع التزاماتها" في الأسبوعين الأولين من شهر يونيو إذا لم يتم رفع سقف الديون.

يعزز تدخل هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن الحكومة الفيدرالية قد تتجه نحو تعثر غير مسبوق في السداد في أقرب وقت في 1 يونيو.

ستؤدي توقعات البنك المركزي إلى زيادة الضغط على البيت الأبيض وزعماء الكونجرس للتوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون في الأسابيع المقبلة.

والتقى الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ومشرعين كبار آخرين في المكتب البيضاوي.

لكن الاجتماع الثاني للزعماء، الذي كان مقررا في الأصل يوم الجمعة، تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل وسط مفاوضات بين البيت الأبيض وموظفي الكونجرس.

ووصف مصدر مطلع على الاجتماعات التغيير في الجدول الزمني بأنه "تطور إيجابي" وأصر على أن رفع المحادثات حول سقف الديون "يتقدم" .

ولا يزال الجانبان على خلاف علني بشأن الطريق إلى الأمام.

دعا الديمقراطيون إلى مشروع قانون "نظيف" لرفع حد الاقتراض دون شروط مسبقة، ويصر الجمهوريون على أن أي رفع لسقف الديون يجب أن يكون مرتبطًا بتخفيضات حادة في الإنفاق.