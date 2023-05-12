هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا صحة لما تم تداوله من شائعات تتعلق بعمل الهيئة #عاجل

أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه لا صحة لما تم تداوله، وأن الرئاسة العامة تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.

جاء ذلك ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إشاعات تتعلق بعمل الهيئة.