هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا صحة لما تم تداوله من شائعات تتعلق بعمل الهيئة #عاجل

أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه لا صحة لما تم تداوله، وأن الرئاسة العامة تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.
جاء ذلك ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إشاعات تتعلق بعمل الهيئة.
وبثت صانعة المحتوى عبر حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، معلومات غير صحيحة تفيد بأن مَن لا يلتزم بتلك المدة يعاقَب بالسجن 10 سنوات، مع إيقاع عقوبة الجَلْد، هذا وضم محتواها معلومات مضللة عن القرار تسبب في إثارة الرأي العام.
وتداول الآلاف من رواد موقع "تويتر" مقطع فيديو لمشهورة سناب تقول فيه إن الهيئة تُجبر الشباب والرجال الذين يتم ضبطهم مع فتيات خلال السهرات إذا كن غير متزوجات، وإذا طلقها قبل مضي فترة زمنية محددة يتم إدانتهم بالسجن والغرامة.