ضبط 627 شخصاً حاولوا دخول #السعودية بطريقة غير نظامية.. وترحيل 6535 مُخالفاً

نجحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 14 حتى 20 / 10 / 1444هـ الموافق من 4 حتى 10 / 5 / 2023م، عن ضبط 11549 مخالفاً، منهم 6344 مُخالفاً لنظام الإقامة، و3741 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1464 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 627 شخصاً، 48% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيو الجنسية، و6% جنسيات أخرى، بالتزامن مع ضبط 87 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتمكنت الحملات خلال نفس الفترة من ضبط 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 25128 وافداً مخالفاً، منهم 20776 رجلاً، و4352 امرأة، مع إحالة 18607 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1376 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 6535 مخالفاً.

وشددت وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل، يُعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

ونبهت الوزارة إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على رقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.