كمين محكم أوقع بالمتهم.. لقطات حية لمداهمة مروج #شبو في #الدمام (فيديو) #عاجل

بـ«كمين» مُحكم، وعبر خطة أمنية دقيقة تمت الاستعانة خلالها بـ«مصدر سري»، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية من القبض على مواطن، لترويجه مخدر «الشبو» في الدمام.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها في «سناب شات»، كيف تم الإيقاع بالمتهم، وذلك عن طريق الاستعانة بـ«مصدر سري» تواصل معه لـ«طلب شراء المخدر»، ثم مراقبة عملية الاستلام والتسلم، ومداهمة الموقع بحرفية بالغة، وإلغاء القبض على المتهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.