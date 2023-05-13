ميزان حساس ومقص وسكينة.. القبض على مواطن لترويجه #الشبو و #الحشيش في #حائل

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في منطقة حائل، لترويجه مخدري الميثامفيتامين «الشبو» و«الحشيش».

وأوضحت «مكافحة المخدرات» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه تم إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ونشرت المديرية صورة للمتهم، ظهر خلالها المضبوطات وعلى رأسها المواد المخدرة، إلى جانب ميزان حساس وسكينة ومقص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» في بقية مناطق المملكة.

كما يمكن الإبلاغ عن طريق رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات «995»، والبريد الإلكتروني «[email protected]».

وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.