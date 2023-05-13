ممثل سعودي يشتكي: نحن نعاني التهميش (فيديو) #عاجل  

وجه الممثل السعودي المعروف إبراهيم جبر انتقاداً لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بسبب ما وصفه بـ«التهميش للممثلين السعوديين».

وقال «جبر» إنه حاول التواصل مع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، فجاءه الرد بأن «رئيس الهيئة لا يستقبل أحد»، مشيراً إلى أنه عانى أيضاً من «تنظير» مسؤولي «قسم الدراما».

وأضاف: «نحن نعرف جيداً إلى من تذهب الأعمال».

وأفاد بأن رجال الهيئة السابقين كانوا يتصلون بالممثلين بالاسم، لعرض مشاركتهم في الأعمال التي تنتجها الهيئة.

ونبه إلى أهمية احترام الممثلين وتقديرهم وتكريمهم، منتقداً موظفي الهيئة الذين يتعاملون باستعلاء كبير مع الممثلين، وفق قوله.

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https://www.tiktok.com/@dyru9jm7tkjv/video/7232258479665302786?_r=1&_t=8cGb4ri5uNO