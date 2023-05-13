نقابة أطباء #السودان تعلن حصيلة ضحايا اشتباكات الجيش وقوات الدعم السريع في اليوم الـ28

أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، عن حصيلة الاشتباكات العسكرية الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، والمستمرة لليوم الثامن والعشرين.

وقالت نقابة أطباء السودان، إن الاشتباكات ما زالت جارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لليوم الثامن والعشرين على التوالي، وأسفرت عن مزيد من الضحايا في العاصمة والأقاليم.

وأضافت أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في الحصر ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وتابعت: “ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات لـ530 حالة وفاة، و2948 حالة إصابة”.