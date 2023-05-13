كاف يوقع مذكرة تعاون مع #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم

قام باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بتوقيع اتفاقية مع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تشمل التعاون والتطوير مدتها 5 سنوات، لتعزيز فرص النمو لكرة القدم الإفريقية والسعودية

وتركز مذكرة التفاهم الموقعة على المبادرات المتعلقة بالتطوير التقني وتطوير كرة القدم على مستوى النادي والمنتخب الوطني، وكرة القدم الشعبية، وكرة القدم النسائية، وتحديد المواهب، والمسابقات، والمباريات الودية، والفرص التجارية

وتسلط مذكرة التفاهم بين كاف والاتحاد السعودي لكرة القدم، الضوء على الدافع القوي لكلا المنظمتين للبناء على مبادرات مبتكرة وطويلة الأجل تهدف إلى رفع المستويات التنافسية لكرة القدم وتطوير المهارات لمديري كرة القدم

وقال موتسيبي في تصريحات عقب توقيع الاتفاقية: كاف متحمس للعمل معًا والشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير كرة القدم وتنميتها في قارتنا وعلى الصعيد العالمي، وهناك أيضًا مجالات محددة للشراكات متبادلة المنفعة التي نناقشها وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب