اليمن يشكر #السعودية على إجلاء رعاياه من #السودان.. ويعلن رحلات جديدة لعودة أبنائه

وجه وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، الشكر والتقدير للملكة العربية السعودية على مساهمتها في إجلاء أكثر من 700 من المواطنين اليمنيين العالقين في السودان إلى مدينة جدة.

وقال الوزير اليمني في بيان مساء السبت، إن ذلك يأتي امتداداً لمواقف المملكة الأخوية الصادقة ودعمها اللا محدود للحكومة والشعب اليمني.

وتابع معمر الإرياني: "تنطلق 4 رحلات جوية يومي الأحد والإثنين من مدينة بورتسودان إلى مطار عدن الدولي، ومطار صنعاء الدولي، على متنها 720 من الطلاب وأبناء الجالية اليمنية في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن".