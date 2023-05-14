أول تعليق من “#الغذاء_والدواء” بشأن استخدام مادة “برومات البوتاسيوم” المُسرطنة في مخابز #المملكة  #عاجل

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة ما تردد مؤخراً بشأن استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" المسرطنة والتي تضاف لبعض الأغذية مثل المخبوزات والمعجنات.

وأوضحت في ردها على استفسار أحد المغردين على "تويتر" أن "برومات البوتاسيوم" التي تضاف للمخبوزات والمعجنات غير مسموح باستخدامها في المخابر نهائياً.

الجدير بالذكر أنه تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع على منصة "تويتر"، بشأن استخدام تلك المادة في المخبوزات والمعجنات بالولايات المتحدة، بغرض تنعيم وتحسين طعم الخبز وملمسه، بعد منعها في دول أخرى بعد ثبوت أضرارها الصحية.