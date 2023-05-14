تشبه “#تليجرام”.. #واتساب يعتزم إطلاق ميزة جديدة طال انتظارها

يعتزم تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، إطلاق ميزة جديدة قيد الاختبار والتي تُسمى "القنوات" والتي تشبه الميزة الموجودة بتطبيق "تليجرام".

الميزة الجديدة تتيح إمكانية إرسال الرسائل لعدد كبير من المستخدمين بغرض توسيع نطاق التواصل على غرار ميزة المجتمعات التي أُطلقت منذ أشهر.

وأفاد التطبيق، أن الميزة الجديدة تتيح إمكانية إرسال الرسائل لعدد غير محدود من المتابعين المنضمين إلى إحدى القنوات المملوكة للمستخدم، مع الحفاظ على الخصوصية بتشفير الرسائل.

وأوضح أنه سيتيح أيضاً إمكانية البحث عن القنوات والوصول إليها من خلال المعرّف المميز لها، حيث ستقتصر إمكانية إرسال الرسائل على مالكي القنوات، فيما سيتاح للأعضاء الاطلاع على الرسائل والتفاعل معها بالوجوه التعبيرية.