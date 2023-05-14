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لارتفاع الأرباح .. “#طيران_الإمارات” تمنح موظفيها مكافأة راتب 6 شهور

14 مايو 2023 · < 1 minute
طيران الامارات

منحت مجموعة الإمارات مكافأة لفرق عملها توازي راتب 24 أسبوعاً على أن يتم إيداعها في رواتب شهر مايو.

وتأتي المكافأة احتفاءً من المجموعة بأدائها القياسي للسنة المالية 2022/2023 التي سجلت خلالها عامها الأعلى ربحية على الإطلاق محققة أرباحاً قياسية جديدة قدرها 10.9 مليارات درهم وإيرادات بقيمة 119.8 مليار درهم.

وخلال السنة المالية الماضية، عززت طيران الإمارات ودناتا أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات بنسبة 20% إلى 102379 موظفاً، يمثلون أكثر من 160 جنسية مختلفة.

 