برلماني إيراني: استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين بين #مصر و #إيران.. قريباً

أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، فداحسين مالكي، أنه سيتم إعادة فتح سفارتي إيران ومصر قريباً.

وقال «مالكي» في تصريحات نقلتها وكالة «مهر» للأنباء: «المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر جارية في العراق، وستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب».

وشدد على أهمية إقامة العلاقات بين طهران والقاهرة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، مضيفاً: «من المهم للغاية إعادة العلاقات بين إيران ومصر، لأن مصر من أقدم الدول وأكثرها حضارة في المنطقة والعالم».

وواصل: «لذلك فإن مكانة مصر عالية ومهمة للغاية مقارنة بالدول الأخرى، وحتى في الماضي كان الشعب المصري ينظر إلى الشعب الإيراني باحترام، وكذلك كانت نظرة الشعب الإيراني إلى نظيره المصري؛ وفي هذا السياق، فإن المفاوضات بين إيران ومصر مستمرة في العراق، وستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب».

وأكمل النائب في مجلس الشورى الإسلامي: «سنشهد قريبًا افتتاح السفارتين في كلا البلدين، وبعد هذه الخطوة، سيتم ترتيب لقاء بين الرئيسين الإيراني والمصري».

ونشر تقرير قبل عدة أيام أفاد بأن إيران ومصر تجريان مفاوضات لإعادة علاقاتهما، بوساطة عراقية، لكن المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني، رفض التعليق على هذا التقرير، مشدداً في نفس الوقت على أهمية مصر في المنطقة والعلاقات معها.