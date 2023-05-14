وسط تصفيق حار.. والد المبتعث السعودي المغدور #الوليد_الغريبي يتسلم شهادة تخرج ابنه (فيديو) #عاجل

تسلم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الغريبي، والد المبتعث السعودي المغدور في الولايات المتحدة الأمريكية، شهادة تخرج ابنه الراحل من الجامعة في فيلادلفيا.

ونشرت حسابات على «تويتر» مقطع فيديو لتسلم الوالد شهادة ابنه المغدور، داعين للراحل بأن يرحمه الله ويسكنه فسيح جناته.

وحرص أساتذة وزملاء المبتعث السعودي على تحية الوالد، والوقوف احتراماً له وتعبيراً عن تقديره، خلال تسلمه شهاده نجله.

ووقعت جريمة قتل الوليد الغريبي يوم الإثنين الموافق 23 يناير الماضي، داخل منزل في مقاطعة «جيرمانتاون» التابعة لمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة.

وطعنت متهمة تدعى نيكول ماري روجرز (19 عامًا)، المبتعث السعودي، عدة مرات، بعد أن استدرجته لمساعدتها، ثم سرقت محفظته وهاتفه وبطاقته البنكية وفَرّت من الموقع.

وألقت شرطة فيلادلفيا القبض على الفتاة المنحدرة من مدينة «كولومبوس» في ولاية جورجيا، ووجهت إليها تهمة القتل العمد والسرقة والسطو وتهما أخرى ذات صلة.