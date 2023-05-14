إصدار رسوم «#الأراضي_البيضاء» بـ #القصيم.. ومخالفة 100% لعدم السداد

دعا برنامج الأراضي البيضاء، ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم في كل من منطقة القصيم "بريدة، وعنيزة" ومدينة حائل في دورتها الأولى، إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار، وذلك بعد إصدار فواتير المرحلة الأولى من رسوم الأراضي لعام 1444/1445هـ.

وقال البرنامج: إن مهلة السداد هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو تطوير الأرض، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار.

وأشار تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي يقدمها البرنامج؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.

وأكد أهمية السداد خلال الفترة المحددة، تجنباً لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، بالإضافة إلى سداد الرسوم المستحقة.