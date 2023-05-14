موسكو تعلن مقتل قائدين في #باخموت.. و #زيلينسكي: نستطيع هزيمة #روسيا «نهائيًا»

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل قائدين عسكريين على الجبهة في أوكرانيا، وهما الكولونيلين فياتشيسلاف ماكاروف، ويفغيني بروفكو.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية بذلت محاولات كبيرة لاختراق دفاعاتها في مدينة باخموت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك مع استمرار تزايد الضغط على قواتها.

وذكرت أن كييف شنت هجمات في شمال وجنوب المدينة لكنها لم تنجح في اختراقات الدفاعات الروسية، قائلةً: "تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن كييف وأنصارها الغربيين يمكن أن يجعلوا هزيمة روسيا في الحرب الدائرة ببلاده "نهائية" هذا العام.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في برلين، أن كييف ستظل دائما ممتنة لألمانيا على دعمها خلال الغزو الروسي الشامل، متابعًا: "حان الوقت الآن لنضع نهاية للحرب هذا العام، يمكننا بالفعل أن نجعل هزيمة المعتدي نهائية هذا العام".