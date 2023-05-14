وفد سعودي في #ليبيا لبحث إعادة فتح سفارة المملكة

وصل وفد من وزارة الخارجية السعودية إلى العاصمة الليبية، اليوم، لإعداد الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة المملكة في طرابلس، بعد نحو 9 سنوات على إغلاقها.

وذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان، أن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، راشد أبو غفة، ومدير إدارة الشؤون العربية، خليفة القايدي، استقبلوا في مطار «معيتيقة» الدولي، صباح اليوم، وفدا من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية برئاسة عبد الله بن فهد الشمري، وزير مفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والإفريقية، والذي وصل في زيارة رسمية لدولة ليبيا «تهدف إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية بطرابلس».

وشدد «أبو غفة» على «عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بينهما».