احتفظ بجثة والده 18 شهرا في الثلاجة: “لا أريده أن يرحل.. سأفتقده”

في واقعة صادمة، احتفظ رجل هولندي بجثة والده لأكثر من عام داخل ثلاجة، حتى يتمكن من التحدث إليه، على حد قوله.

وألقت السلطات الهولندية القبض على الرجل الذي تجاوز الـ 80 عاما، واعترف بجريمته مبررا بقوله: "لا أريد السماح لوالدي بالرحيل، وإلا سأفتقده".

وقبل 18 شهرا توفي الأب الذي يبلغ من العمر 100 عام، لأسباب طبيعية، وخزن الابن الجثة في الثلاجة.

وتحقق السلطات الهولندية في القصة، وقال جيران المتهم لوسائل إعلام محلية هولندية إن الأب الراحل كان مريضاً بورم وكان يتردد على المستشفى بانتظام.

منزل الرجل كان في حال فوضى لحظة ضبطه، وأعطت السلطات الابن أسبوعاً لترتيبه قبل أن تقيّم السلطات ما إذا كان يمكنه العيش بمفرده.