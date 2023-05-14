بامسعود يغيب عن مواجهة #الهلال وهذا اللاعب هو البديل #الهلال_الاتحاد

يعمل مدرب فريق الاتحاد نونو سانتو على ايجاد البديل الذي يحل محل الظهير الأيسر أحمد بامسعود و الذي تعرض لاصابة في مباراة الفريق أمام أبها والتي انتهت بفوز العميد بـ ٤ أهداف مقابل لاشيء

وكشفت المصادر بان مدرب الاتحاد يعمل على تجهيز حمدان الشمراني المبتعد عن أجواء المباريات ليحل مكانه في مباراة الفريق أمام الهلال الثلاثاء المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن مباريات دوري روشن

و من جهة أخرى دخل لاعب الفريق طارق حامد عيادة النادي اليوم الأحد، بعد شعوره بآلام مما جعله يتغيب عن تدريبات الفريق ، و في المقابل تقل نسبة مشاركته في مباراة الهلال القادمة