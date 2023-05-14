مؤشرات أولية في #انتخابات_تركيا: #أردوغان و #كليتجدار_أوغلو يتجهان لجولة إعادة

كشفت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية عن اللجوء إلى جولة انتخابية ثانية بعد فرز قرابة 90% من أصوات الناخبين الأتراك.

وأكدت بيانات وكالة الأناضول الرسمية، تراجع أصوات الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان إلى أقل من 50% ما يعني الذهاب لجولة إعادة.

وقال حزب الجيد في تحالف المعارضة التركية، إن عناصره سوف تبقى إلى جانب الصناديق حتى الصباح وستفوز في انتخابات الرئاسة التركية.

ومن جهته، قال عمدة إسطنبول، إن الأصوات الموجودة في الصناديق المغلقة ستذهب إلى كليتجدار أوغلو، مشيرا إلى أن كليتجدار أوغلو حصل على 49% مقابل 45% للرئيس الحالي أردوغان.

وقال المرشح الرئاسي كليتجدار أوغلو، إنه على لجنة الانتخابات أن تعلن البيانات القادمة من جميع الولايات.