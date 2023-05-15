مع التوجه لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.. #الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى منذ شهرين  #رجب_طيب_أردوغان

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع بدء الأسواق المالية التداول في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت أمس وسط توقعات بأن السباق الرئاسي يتجه إلى جولة إعادة.

وهبطت الليرة إلى 19.70 مقابل الدولار قبل أن تعوض بعض خسائرها وتصل إلى 19.65 لتتجه نحو تسجيل أسوأ جلسة لها منذ أوائل نوفمبر.

ولم يكن ذلك بعيدا عن مستوى 19.80 الذي سجلته العملة بعد الزلزال الدامي الذي ضرب البلاد في أوائل مارس الماضي.

وأعلن حزبا الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو تصدرهما السباق الرئاسي لكن مصادر في كلا المعسكرين قالت إنهما قد لا يتخطيان حاجز 50% اللازمة لإعلان الفوز مباشرة.