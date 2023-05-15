فندق ومحطة وقود وجسر مشاة ومدرسة.. طرح 17 فرصة استثمارية في #صامطة

أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صامطة، طرح 17 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بالمحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، التي تمكن المستثمر الدخول على البوابة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني للاطلاع على جميع التفاصيل.

وقال رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس عبدالله بن حمد عواف، إن طرح الفرص الاستثمارية جاء لتعزيز فرص الاستثمار، وتنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين للإسهام في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية، وتلبية احتياجات الأهالي، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.

وبيّن أن الفرص التي جرى طرحها تتضمن إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة عدة مشروعات: «فندق، ومحطة وقود، وإعادة تدوير النفايات، وجسر مشاة واستغلاله إعلانياً، ومدرسة أهلية، ومحال تشاليح وتفكيك السيارات، ومجمع تجاري ومستودعات، ونادٍ رياضي ترفيهي مع الخدمات المساندة»، وعدد من الفرص الاستثمارية الأخرى في عدد من المواقع بالمحافظة.

ودعا الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي «فرص».