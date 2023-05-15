انتشار «تحديات إباحية وغير لائقة» على #تيك_توك.. ومختصون يطالبون بمعاقبة أصحابها: «خطر على المجتمع السعودي» (فيديو) #عاجل

ظهرت العديد من المطالبات خلال الفترة الأخيرة بإيقاف ما تسمى «جولات التحدي» على تطبيق «تيك توك»، لما تحتويه من «تسول إلكتروني» وعبارات مسئية وغير لائقة.

وأضاف التطبيق خاصية تسمى «جولات التحدي»، يحصد من خلالها المشاركون مبالغ مالية طائلة جراء «دعم» المتابعين، الذي يحصلون عليه من خلال «تحديات» لا تناسب غالبيتها المجتمع السعودي.

وطالب مختصون بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، وفرض عقوبات رادعة على ممارسيها، لما تحتويه من «تحديات» تشكل خطراً على المجتمع ككل.

وبحسب تقرير مصور نشرته قناة «الإخبارية»، تضمنت هذه التحديات أحكام مهينة وعبارات مسيئة، تشتمل بين طياتها على «تلميحات إباحية»، يحصد من خلالها مشاهير «تيك توك» مبالغ خيالية عبر البث المباشر، مستغلين في ذلك مشاعر المتابعين.

واكتسب «تيك توك» شعبية كبيرة في المملكة خلال الفترة الأخيرة، حتى أنها اصبحت ضمن أكبر 10 دول استخداماً للتطبيق.