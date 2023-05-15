جريمة قتل طفل تهز #مصر.. رفات وملابس #محمد_البربري تقود لقاتله بعد 8 سنوات

لم يكن يعلم الطفل المصري محمد البربري (8 سنوات)، أنها آخر مرة سيلعب فيها أمام منزله في محافظة دمياط.

في 2015 وأثناء لعب محمد أمام منزله، خدعه مجرم بالحلوى فذهب معه ليلقى مصرعه، حيث تعرض لاعتداء جنسي ثم الخنق حتى الموت.

وأعلنت النيابة العامة في مصر، اليوم، حل لغز جريمة اغتصاب وقتل وقعت قبل 8 سنوات، وراح ضحيتها الطفل.

ظلتا القضية غامضة حتى الخميس الماضي حيث عثر على عظام ورفات وملابس الطفل في عقار تحت الإنشاء.

وبعرض الملابس على والدي الطفل تعرفا عليها على الفور، وأقرا أنه كان يرتديها يوم اختفائه قبل 8 سنوات.

وأكد الوالدان اشتباههما في وفاة ابنهما جنائيا، كما أبدى الوالد شكوكه في شخص سبق له ارتكاب جرائم هتك عرض في أماكن مهجورة بالمنطقة.

وتمكنت السلطات المصرية من ضبطه وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، بعد أن أجرى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الجريمة محل العثور على رفات الطفل.