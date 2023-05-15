بعد سنوات من التوقف.. استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين #البحرين و #قطر #عاجل

بعد سنوات من القطيعة، أعلن اليوم الإثنين، عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين وقطر.

وقالت شئون الطيران المدني في البحرين، إنه تقرر استئناف الرحلات الجوية مع دولة قطر الشقيقة اعتباراً من 25 مايو الجاري.

وأضافت أن ذلك يأتي وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين، وبما يحقق التطلعات المشتركة لقيادتي ومواطني البلدين الشقيقين.

وقادت السعودية وساطة بين قطر والبحرين، وتوجت باستضافة "قمة العلا" والتي شهدت عودة العلاقات بين السعودية والإمارات ومصر مع قطر لكن دون عودة العلاقات مع البحرين.

وتوقف الرحلات الجوية بين البلدين إثر المقاطعة الخليجية في 5 يونيو عام 2017 لدولة قطر.