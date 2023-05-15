هل يحق للعميل رفع شكوى ضد مندوب التوصيل حال تواصل معه أو طلب موقع المنزل؟.. #النقل تجيب

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، إن "العنوان الوطني المختصر"، يسهل حياة المواطنين ويرفع كفاءة الخدمات، مشيرًا إلى أنه يسهل مسألة التعامل مع المتاجر الإلكترونية.

وأضاف خلال لقائه المذاع على قناة "العربية"، أن العميل له الحق في رفع شكوى ضد مندوب التوصيل في حال قام بالتواصل معه أو طلب موقع المنزل.

وأكد أن الهيئة العامة للنقل بصفتها المشرفة على قطاع البريد لديها مبادرات عديدة منها اعتماد 77 مخالفة في نظام البريد ليساعد ذلك في رفع مستوى الشركات العاملة في ذلك القطاع.

وأشار إلى أن الالتزام باستخدام العنوان الوطني، لأنه يسهل على المستفيدين الحصول على الخدمات في مختلف المجالات.