تونس.. كلمة تقود #راشد_الغنوشي زعيم حركة النهضة إلى السجن لمدة عام

أصدرت محكمة تونسية، حكما بالسجن لمدة عام ضد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة التحريض على قوات الأمن.

وحكمت الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، بسجن الغنوشي لمدة عام وتغريمه نحو ألف دينار، وفق إذاعة "موزاييك".

واتهم الغنوشي بتمجيد الإرهاب، بعدما استخدام عبارة "طواغيت"، أثناء كلمته في تأبين أحد قيادات حركة النهضة، وقال إن الغنوشي يقصد رجال الأمن.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير 2022، عندما قال الغنوشي خلال تأبين عضو مجلس شورى حركة النهضة فرحات العبار: "العبار كان له من الشجاعة الكثير وكان لا يخشى الفقر والحاكم والطاغوت".

وسبق وصدر ضد الغنوشي مذكرتي إيداع بالجسن في قضيتين الأولى هي التآمر على أمن الدولة والقضية الثانية هي التخابر الشهيرة باسم "انستالينغو".