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مختص: نعاني من الغش في سوق الذهب.. وأونصة الذهب التقليد تباع بـ7 آلاف وسعرها الحقيقي 5 ريالات

15 مايو 2023 · < 1 minute

اشتكى عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة محمد عزوز، من انتشار سبائك الذهب المغشوشة في المملكة.

وقال عزوز في مقابلة مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية مساء اليوم: "نعاني من الغش في سوق الذهب.. وأونصة الذهب التقليد تباع بسعر 7000 ريال بينما قيمتها الحقيقية 5 ريالات".

وأضاف عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة: "نعاني من الغش من المستهلكين في سوق الذهب مثل انتشار السبيكة الكندية والسبيكة الأسترالية وكذلك السبيكة المحلية".

وتابع: "لا يستطيع تاجر في ظل الرقابة الشديدة من قبل وزارة التجارة بيع أي قطعة على أنها حقيقة، خاصة أن جزاءات الذهب تأتي في المرتبة الثانية بعد عقوبات المخدرات".

وواصل: "السعر معروف عالميا.. وفي حالة إنك ليس صاحب الخبرة تقوم بشرائها وتكتشف أنها مغشوش عبارة عن نحاس ولا تسوى 5 ريالات".