وزارة الداخلية: بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في الدخول للعاصمة المقدسة على تصريح

أعلنت وزارة الداخلية، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتباراً من اليوم.

وقالت وزارة الداخلية، إنه تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة فقد تقرر اعتبارا من اليوم الإثنين حتى نهاية موسم الحج.

وأضافت أنه سيتم منع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح من الدخول إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ،

القاضية بإعادتهم من حيث أتوا .

وتابعت: "يستتنى من ذلك من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو تصريح حج أو تصريح عمرة أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة".