هل تستطيع #الهند استعادة “ماسة كوهينور” والآثار المنهوبة من #بريطانيا ؟

يسعى المسئولون في الهند، إلى استعادة آلاف الكنوز والآثار المسروقة من بريطانيا، وفق صحيفة "ديلي تلجراف".

وطالب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، باستعادة ماسة كوهينور وآلاف الآثار التي نهبتها بريطانيا خلال فترة الاستعمار.

ويستعد الساسة الهنود لشن حملة من أجل استعادة الماسة والآثار المنهوبة في المتاحف البريطانية والتي تحتفظ بها العائلة المالكة، خلال هذا العام.

وقال جوفيند موهان، سكرتير وزارة الثقافة الهندية، إن السياسة الهندية تضع خطة مستقبلية لإعادة الآثار التي تعد ذات أهمية كبرى للحكومة.

وأوضحت أن جهود إعادة الآثار الهندية إلى الوطن يعد التزام شخصي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتزين الماسة كوهينور، تيجان ملوك وملكات بريطانيا منذ العام 1850.