“#الحج_والعمرة” تُطلق برنامج “#ترحاب” بالتعاون مع جامعة أم القرى

أطلقت وزارة الحجّ والعمرة بالتعاون مع جامعة أمِّ القُرى ممثَّلة في معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة أمس، البرنامج التدريبي "ترحاب" في نسخته الثانية الخاص بالمهارات النَّاعمة لموظفي الصُّفوف الأولى في خدمة ضيوف الرَّحمن؛ والذي يهدف لتأهيل وتدريب أكثر من 13 ألف من العاملين في خدمة ضيوف الرَّحمن.

وأوضح عميد معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة بجامعة أمِّ القرى الدكتور محمد بن نايف الشريف أنَّ البرنامج يهدف للتعريف بأهم المهارات التي من شأنها صنع تجربة ناجحة وفريدة لضيوف الرَّحمن، وتحديد مفاهيم ومهارات الذكاء العاطفي للتَّعامل الأمثل مع الحجاج، وصقل مهارات المتدرِّبين، فيما يتعلق بالتَّعامل مع الشَّكاوى ومعالجتها لتحقيق أعلى مستويات الرضا لضيوف الرَّحمن، والاطلاع على تجاربهم، وأبرز المواقف التي مرُّوا بها مع ضيوف الرَّحمن؛ من أجل تحسين الخدمة وتطويرها.

وأفاد أن البرنامج يقدّم للعام الثَّاني على التَّوالي بالتعاون مع الجامعة، مؤكداً حرص الجامعة على تأهيل وتدريب العاملين لتقديم أجود الخدمات لضيوف الرَّحمن، وإثراء تجربتهم مشيرًا إلى أنّ البرنامج يقدمه كوكبة من الكفاءات الأكاديميَّة بمكَّة المكرَّمة والمدينة المنورة.

يذكر أنَّ برنامج "ترحاب" يهدف إلى تسهيل استضافة الحجاج، وتقديم أفضل الخدمات لهم، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال رفع مستوى جودة الخدمات المقدّمة، وعكس الصُّورة المشرِّفة والحضاريَّة للمملكة في خدمة ضيوف الرَّحمن.