هل حساسية #القمح تؤدي إلى التهابات #القولون؟.. استشاري يجيب

كشف استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، الدكتور عبدالله الذيابي، العلاقة بين الإصابة بحساسية القمح والتهابات القولون.

وأكد في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، جاء كالتالي: "هل حساسية القمح تسبب التهابات القولون؟، أنه أحيانا حساسية القمح يصاحبها أمراض تسبب التهاب في القولون".

حساسية القمح

وحساسية القمح عبارة عن تفاعل تحسُّسي للأطعمة التي تحتوي على القمح، ويمكن أن تحدث التفاعلات التحسُّسية بسبب تناوُل القمح وفي بعض الحالات أيضًا عن طريق استنشاق دقيق القمح.

ويوجد القمح في العديد من الأطعمة، بما في ذلك بعض الأطعمة التي قد لا تتوقعها، مثل صلصة الصويا والآيس كريم والنقانق.