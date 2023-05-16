تركيا.. «#تويتر» تعترض على أوامر قضائية بحجب حسابات قبل الانتخابات

تقدمت شركة "تويتر" باعتراضات على أوامر قضائية في تركيا، طالبت بحجب بعض الحسابات والتغريدات على المنصة، وذلك بعد أن واصلت الشركة إتاحة خدماتها خلال الانتخابات التي جرت يوم الأحد.

وأوضحت الشركة أنها قيدت الوصول إلى بعض المحتوى في تركيا من أجل إبقاء المنصة متاحة للمستخدمين هناك.

وطلبت أوامر المحكمة، التي نشرتها "تويتر"، منع الوصول على أساس أن الحسابات والتغريدات المستهدفة تهدد النظام العام والأمن القومي.

وأضافت الشركة: "تلقينا ما اعتقدنا أنه تهديد نهائي بخنق الخدمة، بعد عدة تحذيرات من هذا النوع، لذلك، ومن أجل الحفاظ على خدمات تويتر متاحة خلال الانتخابات، اتخذنا إجراءات ضد أربعة حسابات، و409 تغريدات حددتها أوامر المحكمة".

وأشارت إلى صدور خمسة أوامر قضائية تتعلق بهذه الإجراءات، وأنها قدمت اعتراضات بالفعل على أربعة منها.