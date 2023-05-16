السعودية ترفض كل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات الدبلوماسية في #السودان

ذكرت وزارة الخارجية أنها تتابع ببالغ الأسف ما حدث من اقتحام لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت، في العاصمة السودانية الخرطوم.

‎وأضافت: «إذ تعرب وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، تطالب الأطراف السودانية كافة الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسارات السياسية التي تسعى للوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان الشقيقة».